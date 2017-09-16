موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أنها تعمل بشكل طبيعي، وإجمالي الحركة 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن وموجود 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت على أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.