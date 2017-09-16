ضبط مصنع مثلجات دون تراخيص بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء:

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صاحب مصنع مثلجات بدون تراخيص وسجل تجاري، ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بضبط "إسماعيل. ص. س" 43 سنة، المسئول عن مصنع مثلجات صناعية بمنطقة عزبة عبدالهادي بالجبل الأصفر، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وسجل صناعي واستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

وبالتفتيش والفحص وجد 200 لتر مثلجات عصائر 150 كجم سكر، و200 كرتونة "لوليتا" تحت التجهيز، وتم ضبط 48 قطعة منتج نهائي.

تحرر محضر بالواقعة رقم 18038 جنح مركز الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق.