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ضبط 23 قضية تموينية متنوعة في حملة تموينية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 قضية تموينية متنوعة في حملة تموينية بالقليوبية

11:01 ص السبت 16 سبتمبر 2017

ضبط 23 قضية تموينية متنوعة في حملة تموينية بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، اليوم السبت، 23 قضية تموينية متنوعة في حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بالمديرية، يفيد شن حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع وتطبيق القانون.

وأسفرت عن ضبط 23 قضية تموينية متنوعة، شملت نقص أوزان الخبز، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وأسعار زائدة وعدم حمل شهادات صحية ومحال تجارية بدون تراخيص.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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