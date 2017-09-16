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22 ألف طالب بجامعة بورسعيد يبدأون الدراسة بتحية العلم

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مصراوي Masrawy

22 ألف طالب بجامعة بورسعيد يبدأون الدراسة بتحية العلم

10:59 ص السبت 16 سبتمبر 2017

22 ألف طالب بجامعة بورسعيد يبدأون الدراسة بتحية العلم

جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور ندا الحسينى ندا، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، اليوم السبت، عن أن 22 ألف طالب وطالبة سيبدأون دراستهم في 13 كلية على مستوى الجامعة بتحية العلم.

وأشار "الحسيني"، في تصريحات صحفية، إلى أن كليات الجامعة أعلنت عن الجداول والبرامج الدراسية، مضيفا أن العام الدراسي سيتضمن أنشطة طلابية لدفع الطلاب نحو الاندماج المتكامل لمنظومة التعليم الجامعي، مؤكدًا أن بداية العام الدراسي سوف تشهد انتظام أعضاء هيئة التدريس، لدفع العملية التعليمية في منظومة الجامعة تجاه الاستقرار، مع توفير كل احتياجات طلاب الجامعة لتخريج كوادر مؤهلة لمواكبة سوق العمل والمشروعات القومية التنموية التي تشهدها في كافة أنحاء الجمهورية وبورسعيد خاصة في منطقة شرق المحافظة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية سلمت الطلبة والطالبات أماكنهم التي تستوعب 850 طالبة و1150 طالبا، وذلك بعد إجراء صيانة شاملة من الداخل والخارج بما ينعكس على الحياة الاجتماعية والتعليمية للطلاب.

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