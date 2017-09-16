اليابان تسعى الى مضاعفة الضغط على كوريا الشمالية

طوكيو (د ب أ)

تعتزم الحكومة اليابانية ممارسة مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في أعقاب إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا مر في أجوائها، أمس الجمعة، في أعقاب سلسلة من عملياتها الاستفزازية.

وذكرت وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم السبت أن رئيس الوزراء، شينزو آبي يعتزم دعوة المجتمع الدولي الى توحيد جهوده في التعامل مع كوريا الشمالية من خلال محادثات مع زعماء بلدان أخرى، خلال زيارته المقبلة لنيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولدى عودته من زيارته إلى الهند أمس الجمعة، قال آبي للصحفيين "لن يكون هناك أي مستقبل مشرق لكوريا الشمالية، طالما أنها تواصل اتخاذ المسار الحالي. نحتاج إلى تفهم البلاد ذلك".

وفي وقت لاحق من اليوم، أجرى آبي محادثات هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن. والتقى أيضا بالجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الامريكي في مكتب رئيس الوزراء وسط طوكيو.

وخلال زيارته لنيويورك يوم الاثنين المقبل، يسعى آبي لعقد اجتماع ثلاثي مع مون والرئيس الامريكي، دونالد ترامب وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة دول العالم بهدف تضييق الخناق على كوريا الشمالية.