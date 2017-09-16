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إصابة وزير الخارجية التشيكي في حادث مروري

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مصراوي Masrawy

إصابة وزير الخارجية التشيكي في حادث مروري

10:54 ص السبت 16 سبتمبر 2017

إصابة وزير الخارجية التشيكي في حادث مروري

وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك

براغ (د ب أ)

أصيب وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في حادث اصطدام سيارته بسيارة أخرى .

وتأتي هذه الإصابة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، وكان زاوراليك في طريق عودته من ندوة انتخابية، أمس الجمعة، حين اصطدمت سيارة الخدمة التابعة له بسيارة أخرى عند أحد مهرجانات الجعة في منطقة جنوب مورافيا.

وقالت متحدثة باسم الخارجية التشيكية إن زاوراليك،61 عاما، أصيب في رأسه ونقل إلى المستشفى، الذي غادره، بعد تلقيه الرعاية الطبية هناك، متوجها إلى منزله.

ووصفت المتحدثة حالة السياسي الاشتراكي بأنها جيدة.

يذكر أن زاوراليك يتصدر قائمة مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية ،المزمع إجراؤها في العشرين والحادي والعشرين من أكتوبر المقبل.

ويقود زاوراليك، المنحدر من مدينة اوسترافا الصناعية، الدبلوماسية التشيكية منذ 2014، كما أنه يشغل مقعدا في برلمان بلاده منذ 1996.

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