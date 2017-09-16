الجارالله ساخرًا من حديث أمير قطر عن مكافحة الإرهاب: "كلام حلو وجميل"

كتبت- رنا أسامة:

سخر الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، من حديث الشيخ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول مكافحة الإرهاب خلال زيارته لألمانيا، قائلًا "كلام حلو وجميل".

وكتب الجارالله، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " كلام حلو يا أمير قطر الذى قلته فى ألمانيا، يا خوفى إن قناة الجزيرة أو وزير خارجيتك يطلع لنا بتفسير آخر أو بإعاقة أخرى، الله يستر".

وأضاف "أمير قطر يقول إننا نكافح الإرهاب لكن علينا أن نفهم أسبابه وجذوره.. كلام حلو وجميل، وأظن والدكم العظيم شديد الفهم لجذور وأسباب الإرهاب، أليس كذلك".

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كان أمير قطر أعلن أن بلاده تتفق مع الجميع على مكافحة الإرهاب، ولكنها تختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص أسبابه وجذوره، وذلك في ختام زيارته لألمانيا.

وأضاف تميم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة: "كلنا نكافح الإرهاب، لكن قطر تختلف مع بعض الدول العربية على تشخيص جذور وأسباب الإرهاب".

وجاءت زيارة تميم لبرلين في ثاني محطات جولته الخارجية منذ اندلعت الأزمة مع الدول الأربع المقاطعة قبل أكثر من 100 يوم، والتي استهلّها بزيارة أنقرة يوم الخميس.