أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومي الأمريكي: انسحابنا من العراق سبب غالبية مشكلاته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومي الأمريكي: انسحابنا من العراق سبب غالبية مشكلاته

10:42 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مستشار الأمن القومي الأمريكي: انسحابنا من العراق سبب غالبية مشكلاته

مستشار الرئيس الأمريكي آتش آر ماكماستر

القاهرة (مصراوي)

قالت مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، آتش آر ماكماستر إن غالبية المشكلات التي يعاني منها العراق اليوم نبعت من انسحاب القوات الأمريكية قبل تعزيز المكاسب العسكرية سياسيا.

وقال ماكماستر في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرتها السبت إن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في 2011 أدى إلى انهيار جانب كبير من الدولة العراقية ومن ثم ظهور تنظيم داعش، مما أدى مثلاً إلى سقوط الموصل، ثاني كبريات المدن العراقية بعد العاصمة بغداد.

وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أكتوبر 2011 أن الحرب في العراق قد انتهت بعد تسعة أعوام، وأن بلاده ستكمل سحب قواتها من العراق بنهاية اليوم الأخير من 2011.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد أمر باجتياح العراق في 2003 بهدف القضاء على اسلحة الدمار الشامل التي كان يسود الاعتقاد بأنها كانت في حوزة قوات الرئيس صدام حسين، كما أعلن رسميا حينها.

ولم يعثر على هذه الاسلحة واعتقل الجيش الأمريكي صدام حسين في ديسمبر 2003 ثم أعدم بعد صدور حكم قضائي بحقه في 2006.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تؤكد أنها شارفت على استكمال قوتها النووية

    أخبار

  • : الوصول لاتفاق حول المهاجرين الشباب "قريب بوضوح"

    أخبار

  • البيت الأبيض: ترامب لم يبحث استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع أعضاء

    أخبار

  • مبعوث أمريكي يبحث استفتاء كردستان مع قيادات كردية

    أخبار

إعلان

8007aed683.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية