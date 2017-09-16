بدء مهرجان "البيرة" في ميونخ وسط إجراءات أمنية مشددة

ميونخ (د ب أ)

توافدت أعداد كبيرة من الزائرين صباح اليوم السبت إلى باحة مهرجان "أكتوبر فيست" أو "البيرة" الشهير في مدينة ميونخ الألمانية.

وتدافع بعض الزوار إلى الباحة متجاوزين مشرفي التنظيم لحجز أماكن مفضلة في خيام البيرة.

ولأول مرة يتم السماح للزائرين بالدخول إلى باحة المهرجان الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي)، وذلك بعد السماح بمرور آخر سيارة شحن التي تنقل الجعة إلى باحة المهرجان. وحرصت السلطات على المباعدة بين فترة دخول الزائرين وسيارات الشحن لأسباب أمنية.

وارتدى معظم الزوار الملابس التقليدية البافارية، والتي تتمثل في فساتين " الديرندل" للنساء التي تكشف جزء كبيرا من الصدر، وسراويل الجلد للرجال.

وتشدد سلطات الأمن التدابير الأمنية في المهرجان هذا العام عن طريق توفير مراقبة فيديو مثالية ،وتثبيت كاميرات مراقبة على أجسام أفراد الشرطة، وتحسين خدمة الاتصالات الداخلية لأفراد الشرطة.

وتحسبا لوقوع هجمات إرهابية، تحظر الشرطة الدخول إلى باحة المهرجان بحقائب ظهر أو أي حقائب كبيرة، كما طوقت الباحة بسياج وحددت أماكن معينة للدخول إليها.

ومن المنتظر أن يفتتح عمدة ميونخ، ديتر رايتر، فعاليات المهرجان رسميا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى، وذلك بفتح أول حاوية للجعة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثالث من أكتوبر المقبل.