ضبط عاطل يهرب مهمات السكة الحديد بعربة "كارو" في المنيا
ضبط عاطل يهرب مهمات السكة الحديد بعربة "كارو" في المنيا
10:36 ص السبت 16 سبتمبر 2017
سارق سكك حديد
المنيا ــ ريمون الراوي:
كلف اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، قطاع البحث الجنائي بكشف وملاحقة المتورطين في التعدي على المال العام ومرافق الدولة، بعد ضبط عاطل يقود عربة " كارو" محمل عليها كمية كبيرة من مهمات ومعادن خاصة بهيئة السكك الحديدية.
تعود تفاصيل الواقعة لتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة بندر المنيا، بضبط "محمد.ج.ع"، 29 سنة عاطل، يقود عربة "كارو"، محمل عليها كمية من مهمات السكك الحديدية، عبارة عن كمية من "الفلنكات" والقضبان الحديدية، وقطع الفرامل الصلب، وتم تقدير وزن المضبوطات التي وصل وزنها حوالي طن واحد.
وبمواجهة المتهم بنتائج حالة التلبس، أقر بأن المضبوطات جميعها مسروقة، وتم سؤاله عن أعوانه، وضمنت اعترافات المتهم بمحضر الضبط، وأحيل للنيابة رفقة الأحراز للتحقيق.
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