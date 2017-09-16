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وزير التعليم العالى: أبوابنا مفتوحة دائما أمام الطلاب

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالى: أبوابنا مفتوحة دائما أمام الطلاب

10:56 ص السبت 16 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالى: أبوابنا مفتوحة دائما أمام الطلاب

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تعمل دائما فى لصالح الطلاب، وأن أبواب المسؤولين مفتوحة دائما أمام "أبنائنا من الطلاب".

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لاستعدادات جامعة عين شمس لبداية العام الدراسى.

وانطلق وزير التعليم العالي، مع عدد من الطلاب لزيارة كليات الجامعة، لتفقد وضع الكليات فى اليوم الأول للدراسة من أمام كلية الحقوق، بعد أداء فرقة الكشافة لتحية العلم.

وأشاد"عبد الغفار" بالجهد الذى بذلته جامعة عين شمس لتكون على أتم استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد.

وطالب "عبد الغفار"الطلاب بالتعاون مع إدارات الجامعات حتى تكون مخرجات العملية التعلمية فى صالح الجميع باعتبار "أن الجميع كيان واحد".

وكان الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من نواب وعمداء الكليات فى استقبال الوزير ومرافقته أثناء الجولة.​

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