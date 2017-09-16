غادة والي: ضبط 94 عاملا ومعاون خدمات بالمدارس يتعاطون المخدرات

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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن أنه تم الكشف على 989 عاملا ومعاون خدمات بالمدارس في إدارات البساتين، مصر القديمة، السيدة زينب، عابدين، الشرابية، الزاوية الحمراء، باب الشعرية، الساحل، غرب القاهرة، وروض الفرج التعليمية، وذلك خلال أول أسبوع لحملة الكشف عن تعاطي المخدرات في المرحلة الثانية، وتبين تعاطي 94 حالة للمخدرات بنسبة 9.5%، منهم 61 حالة تعاطي للترامادول و19 حالة لمخدر الحشيش و14 حالة متعدد "ترامادول وحشيش".

وأضافت والي، في تصريح لها، اليوم السبت، أن حملة الكشف عن تعاطي المخدرات، بين معاوني الخدمات والعمال بالمدارس تواصل عملها، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، للتأكد من عدم تعاطي العمال المواد المخدرة.

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وأشارت إلى أنه يتم تكثيف الحملات الخاصة للكشف على العمال ومعاوني الخدمة بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، لافتة إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من جانب الإدارات التعليمية، إذ تصل الجزاءات إلى الإيقاف والفصل عن العمل، وفقا لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة استمرار الحملات لحماية الطلاب من أي مشكلات تتعلق بتعاطي عمال المدارس للمخدرات.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن، يكثف الحملات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الطرق السريعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي الأتوبيسات المدرسية، التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ تم الكشف على 3 آلاف و536 سائقا بالمدارس، العام الدراسي الماضي، واكتشاف 123 حالة تعاطي بنسبة 3.5% بعدما كانت 7.6% خلال عام 2015 - 2016، وخلال عام 2014 - 2015 كانت النسبة 12%.