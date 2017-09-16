المترو: تطبيق نظام التذاكر الملونة مع بدء الدراسة

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أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن أن علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، قرر مع بداية العام الدراسى الجديد تطبيق التذاكر الملونة، للتيسير على الركاب أصحاب التخفيضات لتميز كل تخفيض بلون معين، وأيضا للتيسير على مفتشي المترو لاكتشاف المخالفات ومنع استغلال بعض الركاب للتخفيضات.

وقال عبد الهادي، في بيان له، اليوم السبت، إن التذكرة العادية البالغ سعرها 2 جنيه ستكون باللون الأصفر، والتذكرة فئة 150 قرشا ستكون باللون الأخضر، ويستعملها كل من العسكريين من الجيش والشرطة والصحفيين بموجب كارنيه نقابة الصحفيين والأطفال من 4 – 10 سنوات، والمحاربين القدماء بموجب كارنيه جمعية المحاربين القدماء.

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وأضاف أن التذكرة فئة 150 والمخصصة لكبار السن ستكون باللون الوردي، بينما ستكون التذكرة فئة 50 قرشا المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بموجب كارنيه وزارة التضامن الاجتماعي باللون اللبني.