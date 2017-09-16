أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مميش: عرضت على ألمانيا المساعدة في تعميق أرصفة ميناء هامبورج

Google+ Print
مميش: عرضت على ألمانيا المساعدة في تعميق أرصفة ميناء هامبورج مميش: عرضت على ألمانيا المساعدة في تعميق أرصفة ميناء هامبورج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيارته إلى ألمانيا والوفد المرافق تأتي استكمالا لما رسخته زيارة الرئيس عبد الفتاح في يونيو الماضي.

وأضاف مميش، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الهدف من الزيارة جذب الألمان للاستثمار في ، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بفرص استثمارية رائعة، فهي تصل بين قارتي إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أنه روج للاستثمار في مصر، مدعوما بقانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح المستثمر مميزات كثيرة، مؤكدا أن السوق المصرى واعد ومميز، ويعد محورا ترويجيا لكافة المناطق المحيطة.

وذكر مميش أن الاستثمار الألماني قوي والصناعة الألمانية متميزة، وتسعد مصر بالتعاون سويا، لذا تعمل على الاستعانة بالخبرات الفنية لسد نقص المهارة الفنية، عن طريق تدريب كوادر فنية ماهرة مستعينين في ذلك بالخبرات الألمانية، منوها بتعهد شركة "سيمنس" بإنشاء مركزين لتدريب وتأهيل العمالة الفنية إبان زيارة السيسي لألمانيا في يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه يعتزم الوقوف على آليات تنفيذ ذلك خلال زيارة وفد شركة "سيمنس" إلى مصر نوفمبر المقبل.

شاهد أيضا

وتابع أنه أجرى خلال الزيارة مباحثات مع 90 شركة ألمانية في مدينة ميونخ، لافتا إلى زيارته لميناء هامبورج، ثان ميناء على مستوى أوروبا بعد ميناء روتردام، والوقوف على بعض المشكلات والتحديات التي يصطدمون بها بهدف تبادل الخبرات.

وأوضح أن الألمان لديهم عائق في تعميق أرصفة الميناء، لذا عرض عليهم تقديم المساعدة، ودعوتهم إلى زيارة ميناء شرق بورسعيد، أحدث ميناء في العالم، مشيرا إلى أن ميناء بورسعيد يعمل بعمق 18.5 متر بينما يعمل ميناء هامبورج بعمق 14 مترا، مؤكدا أن لدى ألمانيا قدرات علمية وتكنولوجية عالية، وكذلك مصر، لذا فالتعاون وتبادل الخبرات سيصب في مصلحة الطرفين.

وقال إنه تم التوقيع على 5 اتفاقيات بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي داخل المنطقة الشمالية "شرق بورسعيد" والشركة البافارية الألمانية، لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، إذ تضم المصانع صناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية والصناعات الثقيلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"