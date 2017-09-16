مميش: عرضت على ألمانيا المساعدة في تعميق أرصفة ميناء هامبورج

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيارته إلى ألمانيا والوفد المرافق تأتي استكمالا لما رسخته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.

وأضاف مميش، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الهدف من الزيارة جذب الألمان للاستثمار في مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بفرص استثمارية رائعة، فهي تصل بين قارتي إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أنه روج للاستثمار في مصر، مدعوما بقانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح المستثمر مميزات كثيرة، مؤكدا أن السوق المصرى واعد ومميز، ويعد محورا ترويجيا لكافة المناطق المحيطة.

وذكر مميش أن الاستثمار الألماني قوي والصناعة الألمانية متميزة، وتسعد مصر بالتعاون سويا، لذا تعمل على الاستعانة بالخبرات الفنية لسد نقص المهارة الفنية، عن طريق تدريب كوادر فنية ماهرة مستعينين في ذلك بالخبرات الألمانية، منوها بتعهد شركة "سيمنس" بإنشاء مركزين لتدريب وتأهيل العمالة الفنية إبان زيارة السيسي لألمانيا في يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه يعتزم الوقوف على آليات تنفيذ ذلك خلال زيارة وفد شركة "سيمنس" إلى مصر نوفمبر المقبل.

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وتابع أنه أجرى خلال الزيارة مباحثات مع 90 شركة ألمانية في مدينة ميونخ، لافتا إلى زيارته لميناء هامبورج، ثان ميناء على مستوى أوروبا بعد ميناء روتردام، والوقوف على بعض المشكلات والتحديات التي يصطدمون بها بهدف تبادل الخبرات.

وأوضح أن الألمان لديهم عائق في تعميق أرصفة الميناء، لذا عرض عليهم تقديم المساعدة، ودعوتهم إلى زيارة ميناء شرق بورسعيد، أحدث ميناء في العالم، مشيرا إلى أن ميناء بورسعيد يعمل بعمق 18.5 متر بينما يعمل ميناء هامبورج بعمق 14 مترا، مؤكدا أن لدى ألمانيا قدرات علمية وتكنولوجية عالية، وكذلك مصر، لذا فالتعاون وتبادل الخبرات سيصب في مصلحة الطرفين.

وقال إنه تم التوقيع على 5 اتفاقيات بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي داخل المنطقة الشمالية "شرق بورسعيد" والشركة البافارية الألمانية، لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، إذ تضم المصانع صناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية والصناعات الثقيلة.