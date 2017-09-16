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سعفان: صدور قانون التنظيمات النقابية يرفع اسم مصر من القائمة السوداء

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سعفان: صدور قانون التنظيمات النقابية يرفع اسم مصر من القائمة السوداء سعفان: صدور قانون التنظيمات النقابية يرفع اسم مصر من القائمة السوداء

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تهتم الفترة الحالية بمسألة توعية العمال، موضحا أنه تم إطلاق حملة « بتناديك» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، إذ أن المرحلة تحتاج أن العامل يكون متفهما ويشعر بأن هناك حوار دائر معه دائما من خلال أو المجتمع المدني، حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، أن توزيع الجوائز على 23 فائزا من بعض المصانع في 5 محافظات، سيجعل هناك انتباه للحملة لدى الكثيرين من العمال، موضحا أن الهدف الرئيسي من الحملة التواصل مع العمال بطريقة مباشرة وجاذبة لهم.

وأشار إلى أن هناك بعض البروتوكولات بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، منها في التنافسية، والعمل الأفضل، متابعا أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من أجل ألا يكون اسم مصر ضمن قائمة العمل السوداء الخاصة بالمنظمة.

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وأوضح أنه كان هناك ملاحظات للمنظمة على قانون التنظيمات النقابية، رقم 35 لسنة 1976، وأن الوزارة انتهت من مشروع قانون جديد، وتم تقديمه لمجلس الوزراء أبريل 2016، وأرسل لمجلس النواب من بداية يناير 2017، موضحا أن ظهور القانون للنور سيرفع اسم مصر من القائمة، متمنيا صدور القانون في أكتوبر المقبل مع بداية الانعقاد البرلماني.

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التحرير

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