اللاوندي: مكافحة الإرهاب دوليا أبرز ملفات السيسي في الأمم المتحدة

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قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على حضور اجتماعات الدورة 72 للأمم المتحدة، لأنه يؤمن أن الغائب دائما ليس على حق، خاصة أن مصر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، كما أنها عضو غير دائم في مجلس الأمن عن القارة الإفريقية.

وأضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، أن السيسي يحمل في جعبته الكثير، خاصة أن هناك قضايا عديدة في منطقة الشرق الأوسط، مثل الأزمات السورية والليبية واليمنية والعراقية، فضلا عن قضية الإرهاب الذي يعانيه المجتمع الدولي، باعتباره آفة يجب أن تكون مكافحتها عالميا.

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وأوضح أن هناك أهمية قصوى للقاءات التي سيعقدها السيسي، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إذ يلتقي عدد كبير من الزعماء، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أعلن البيت الأبيض، مشددا على أن هناك علاقة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.