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وزير الأوقاف يشهد تسليم 200 مقعد لمدرسة إعدادي في الأقصر

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يشهد تسليم 200 مقعد لمدرسة إعدادي في الأقصر

10:27 ص السبت 16 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تسليم 200 مقعد دراسي مهداة من وزارة الأوقاف لمدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

جاء ذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، وقيادات الوزارة، واستقبل الأهالي وزير الأوقاف بالزغاريد والتصفيق فور وصوله لديوان عام المحافظة.

كما شهد الوزير توزيع 12 طن لحوم صكوك الأضاحي على مستحقيها بالمحافظة.

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