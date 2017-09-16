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بالصور.. ضبط ربع طن "كافيار" منتهي الصلاحية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط ربع طن "كافيار" منتهي الصلاحية في بورسعيد

10:24 ص السبت 16 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، كمية من الكافيار والسمك منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مطعم شهير بالممشى السياحي.

أسفرت حملة تموينية مكثفة على ثلاجات المطعام للتأكد من مدى سلامة الأغذية المحفوظة داخلها من عدمه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، عن ضبط 250 كيلو من الكفيار وسمك الغطيان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مطعم والمعمل الذي يقوم بتجهيز الوجبات.

تم تحرير المحضر رقم 9811 جنح الزهور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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