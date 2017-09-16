أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انتخابات مبكرة في ايسلندا بعد انهيار الائتلاف الحاكم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتخابات مبكرة في ايسلندا بعد انهيار الائتلاف الحاكم

10:17 ص السبت 16 سبتمبر 2017

انتخابات مبكرة في ايسلندا بعد انهيار الائتلاف الحاكم

رئيس الوزراء الايسلندي بيارني بنديكتسون يلقي كلمة

(أ ف ب):

دعا رئيس الوزراء الايسلندي بيارني بنديكتسون، الجمعة، لانتخابات تشريعية مبكرة، الثانية في أقل من عام، وذلك بعد خروج حزب من الائتلافية احتجاجا على اخفائه تورط والده في طلب سجل عدلي نظيف لشخص دين باغتصاب طفلة.

وقال بنديكتسون إنه يفضل اجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل، اي بعد نحو عام من الانتخابات المبكرة التي سببتها فضيحة الملاذات الضريبية التي فجرها التحقيق الصحافي "اوراق بنما".

وانهارت الحكومة الجمعة بعد خروج حزب "برايت فيوتشر" من الائتلاف الحكومي الثلاثي لاحزاب يمين الوسط، ما حرم الائتلاف من غالبيته البرلمانية المحققة بمقعد واحد.

وقال بنديكتسون في مؤتمر صحافي "لا يوجد شيء يمكن فعله في ايسلندا عدا ترك الناخبين يقررون".

واتهم حزب "برايت فيوتشر" بنديكتسون بعدم ابلاغ الحكومة بأن والده وقّع رسالة يدعم فيها شخصا دين باغتصاب طفلة للحصول على سجل عدلي نظيف بعد قضائه خمس سنوات ونصف في السجن.

والعام الفائت، استقالت حكومة سيغموندور ديفيد يوهانسون، بعد أن كشف التحقيق الصحافي "أوراق بنما" أن مئات الايسلنديين بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه وعدد من وزراء حكومته، لديهم مصالح في هذه الملاذات الضريبية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لجنة حقوقية ليبية تدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكر

    أخبار

  • وزير خارجية بريطانيا يحذر ليبيا من إجراء انتخابات مبكرة

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني لا يستبعد احتفاظ الائتلاف الحاكم بالسلطة بعد

    أخبار

  • رئيس وزراء باكستان السابق يطلب إعادة النظر في قرار إقالته

    أخبار

إعلان

48908bb7b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي