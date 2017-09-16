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بالصور.. وزير الأوقاف يوزع 12 طن لحوم بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يوزع 12 طن لحوم بالأقصر

10:24 ص السبت 16 سبتمبر 2017

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وزير الأوقاف يشهد تسليم 200 مقعد لمدرسة إعدادي في الأقصر

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وزير الأوقاف يشهد تسليم 200 مقعد لمدرسة إعدادي في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف توزيع 12 طن لحوم صكوك الأضاحي على مستحقيها بمحافظة الأقصر اليوم السبت.

جاء ذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، وقيادات الوزارة واستقبل الأهالي وزير الأوقاف بالزغاريد والتصفيق فور وصوله لديوان عام المحافظة.

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