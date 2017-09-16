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وصول وزير النقل إلى سوهاج لمتابعة عدد من المشروعات

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مصراوي Masrawy

وصول وزير النقل إلى سوهاج لمتابعة عدد من المشروعات

10:17 ص السبت 16 سبتمبر 2017

وصول وزير النقل إلى سوهاج لمتابعة عدد من المشروعات

وصول وزير النقل إلى سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

وصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى محافظة سوهاج عبر المطار الدولي، لتفقد ومتابعة عدد من أعمال وزارة النقل بالمحافظة.

كان في استقبال الوزير كلاً من الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، المحاسب كمال شلبي سكرتير مساعد محافظة سوهاج.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير النقل تفقد ومتابعة مشروع إعادة رصف الطريق الزراعي "سوهاج - جرجا" ومشروع كوبري طما العلوي على النيل والقطاعين الرابع والخامس بالطريق الصحراوي الغربى "سوهاج - نجع حمادي" للوقوف على آخر ما تم إنجازه بتلك المشروعات وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

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