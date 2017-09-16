تأخر إقلاع الطائرة اليمنية في مطار القاهرة 4 ساعات
تأخر إقلاع الطائرة اليمنية في مطار القاهرة 4 ساعات
10:20 ص السبت 16 سبتمبر 2017
مطار القاهرة الدولي
كتب- طه عبيد:
شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مدينة سيون، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة.
وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أن الطائرة اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى منطقة سيون جنوب غرب السعودية، تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل لمدة 4 ساعات، بسبب إجراءات الحصول على تصريح العبور في أجواء آمنة.
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