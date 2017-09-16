شيخ الأزهر يُهنِّئ "حليمة يعقوب" لفوزها برئاسة سنغافورة

شيخ الأزهر يُهنِّئ "حليمة يعقوب" لفوزها برئاسة سنغافورة
شيخ الأزهر يُهنِّئ "حليمة يعقوب" لفوزها برئاسة سنغافورة
10:18 ص السبت 16 سبتمبر 2017
حليمة يعقوب
كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حليمة يعقوب، بمناسبة فوزها برئاسة جمهورية سنغافورة.
وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تمنياته لحليمة يعقوب بالتوفيق والسداد في قيادةِ سنغافورة واستكمال مسيرة التقدُّم والتنمية بها، سائلًا الله تعالى أن يُديم على الشعب السنغافوري نعمةَ الأمن والأمان والازدهار والاستقرار.
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