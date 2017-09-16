وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح عدد من المشروعات

كتبت- نورا ممدوح:

وصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى محافظة الشرقية، حيث كان في استقباله المحافظ اللواء خالد سعيد، لافتتاح عدداً من المشروعات الخاصة بالقوى العاملة بالمحافظة، في إطار احتفالاتها بالعيد القومي وذلك بحضور خالد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية.

وصرح الوزير، بأنه من المقرر وضع حجر الأساس للمبنى الجديد المقرر إنشاؤه لديوان مديرية القوى العاملة، وافتتاح معمل اللغات والترجمة والحاسب الآلي بمبنى مركز التدريب المهني بالنحال، ومكتبي عمل، وتشغيل الإبراهيمية بمبنى واحد، فضلا عن مكتبي عمل وتشغيل أولاد صقر.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مركز تدريب مهني أولاد صقر، وهو عبارة عن مبنى واحد مكون من دور أرضي وأول وثان علوي على مساحة 150 متر مربع، وجاري استكمال بناء مكتب عمل كفر صقر.

كما تشمل الاحتفالات توزيع منتجات قسم التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالنحال علي المحتاجين.​