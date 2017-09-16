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وزير التعليم العالي يبدأ جولته في الجامعات من "عين شمس"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يبدأ جولته في الجامعات من "عين شمس"

10:12 ص السبت 16 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

استقبلت جامعة عين شمس، منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

وبدأ "عبد الغفار" جولته التفقدية لاستعدادات الجامعة لبداية الدراسة، من أمام كلية الحقوق، بعد عزف السلام الوطنى وطابور عرض طلاب يحملون أعلام كليات الجامعة.

وانطلق وزير التعليم العالي، مع عدد من الطلاب حيث تفقد كليات الجامعة، للوقوف على استعدادات الكليات فى اليوم الأول للدراسة.

وكان الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من نواب وعمداء الكليات فى استقبال الوزير ومرافقته أثناء جولته بحرم الجامعة.​

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مصراوي Masrawy

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