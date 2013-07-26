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طائرات حربية تحلق فى سماء محافظة الغربية تأمينا للمتظاهرين

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طائرات حربية تحلق فى سماء محافظة الغربية تأمينا للمتظاهرين طائرات حربية تحلق فى سماء محافظة الغربية تأمينا للمتظاهرين

حلقت العديد من الطائرات الحربية فى سماء محافظة الغربية وخصوصا مدينتى طنطا والمحلة بشكل مكثف وقريب جدا من العمارات والمناطق السكنية، عقب صلاة الجمعة، أثناء استعدادات القوى الثورية للتظاهر دعما لدعوة الفريق السيسى، للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو ومواجهة الإرهاب.

وكانت القوى السياسية بالغربية قد أعلنت عن مشاركتها الرسمية اليوم فى جمعة الحفاظ على مكتسبات الثورة فى مدينتى طنطا والمحلة للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات 30 يونيو ودعما للجيش، الذى أكد انحيازه للشعب وشرعيته.

وأشارت تنسيقية 30 يونيو بالغربية المكونة من حملة تمرد والتيار الشعبى وحركتى ثوار طنطا الأحرار، وثوار المحلة ، وأحزاب الوفد، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصرى الديمقراطى، والشيوعى المصرى، إلى أن هناك مسيرات فى مدينتى المحلة الكبرى وطنطا دعما للجيش وللشرطة اليوم.

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مصر 365