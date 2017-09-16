أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميركل تعتزم زيادة الضغط الاقتصادي على تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تعتزم زيادة الضغط الاقتصادي على تركيا

10:10 ص السبت 16 سبتمبر 2017

ميركل تعتزم زيادة الضغط الاقتصادي على تركيا

أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، زيادة الضغط الاقتصادي على تركيا للإفراج عن ألمان معتقلين هناك.

وقالت ميركل، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الصادرة اليوم السبت: "سيتعين علينا الاستمرار في خفض تعاوننا الاقتصادي مع تركيا ومراجعة المشروعات".

وذكرت ميركل أنه من المشين أن يتم اعتقال عدد من المواطنين الألمان في السجون التركية، وقالت: "نقدم الرعاية القنصلية للمعتقلين بقدر استطاعتنا، لكن تركيا تصعب للأسف هذا الأمر في بعض الحالات".

كما طالب رئيس حزب الخضر، جيم أوزدمير، بزيادة الضغط الاقتصادي على أنقرة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزدمير ،في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه يتعين تعليق ضمانات القروض التي تمنحها الألمانية للاستثمارات في تركيا ووقف توريد أسلحة لتركيا وإصدار تحذير واضح من السفر إلى هناك، "طالما أن أردوغان لا يفرج عن الرهائن الألمان".

تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو عشرة ألمان معتقلين لأسباب سياسية في تركيا، من بينهم الصحفي دينيز يوجيل والمترجمة ميسالي تولو والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر. ويواجه هؤلاء اتهامات بدعم إرهابيين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تعلن تأييدها لمقترح بتوسيع منطقة شنجن

    أخبار

  • يواخيم زاور.. زوج المستشارة أنغيلا ميركل بعيدا عن الأضواء!

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • ميركل تتمسك بعدم اعتماد حد أقصى للاجئين في ألمانيا حال فوزها

    أخبار

إعلان

48e26bcd1a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي