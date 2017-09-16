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الرئيس الفنزويلي يؤكد "قرب" التوصل لاتفاق مع المعارضة

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفنزويلي يؤكد "قرب" التوصل لاتفاق مع المعارضة

10:10 ص السبت 16 سبتمبر 2017

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى وصوله الى مطار

(أ ف ب):

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه "بعد أسابيع من المشاورات" بين ممثلين عن حكومته وآخرين من المعارضة أصبح الطرفان "قريبين جدا" من التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وقال مادورو خلال برنامج تلفزيوني "نحن قريبون جدًا (من التوصل لاتفاق)"، مُضيفًا "لقد نجحنا في أن نرسي مجددا طاولة مفاوضات ضرورية للسلام والسيادة والازدهار في فنزويلا".

ولكن المعارضة الفنزويلية لا تشاطر الرئيس تفاؤله على الرغم من أن طرفي الحوار اتفقا على انشاء لجنة من "دول صديقة" للمساعدة في المفاوضات التي تستضيفها الدومينيكان ويرعاها رئيس هذه الدولة دانيلو ميدينا ورئيس الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.

وسيلتقي وفدا حكومة مادورو والمعارضة مجددا في 27 سبتمبر الحالي لجولة مفاوضات ثالثة في العاصمة سانتو دومينغو.

وتقول المعارضة إن مادورو يصر على أن أي مفاوضات يجب أن تقر بشرعية الجمعية التأسيسية، وهو شرط ترفضه المعارضة التي تؤكد بالمقابل أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

وتتهم الدول الكبرى مادورو بتقويض الديموقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء.

كما يتهم مادورو بالاستئثار بالنفوذ بعد أن شكّل في يوليو الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

هذا المحتوى من

AFP

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