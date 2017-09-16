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مسؤول محلي: ثلاثة قتلى في هجومين مُسلحين في شمال بوركينا فاسو

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مصراوي Masrawy

مسؤول محلي: ثلاثة قتلى في هجومين مُسلحين في شمال بوركينا فاسو

10:07 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مسؤول محلي: ثلاثة قتلى في هجومين مُسلحين في شمال بوركينا فاسو

منتجع سياحي قرب باماكو كما بدا في 19 حزيران/يونيو

(أ ف ب):

قتل ثلاثة اشخاص بينهم إمام مسجد وزعيم قرية في هجومين نفذهما مسلحون مجهولون في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، كما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "إمام مسجد قرية دهوري الواقعة على بعد 10 كلم من بارابوليه (شمال) قتل مع شخص آخر من ابناء القرية برصاص مسلحين".

وأضاف أن "زعيم قرية بيتيغولي الواقعة على بعد 20 كلم تقريبا من بارابوليه قتل أيضًابالرصاص صباح يوم الجمعة"، مشيرا إلى أن "الهجومين قد يكونان من فعل نفس الأشخاص ".

من جهته قال مسؤول اداري طلب بدوره عدم نشر اسمه ان "زعيم القرية خطف من منزله قبل ان يتم اعدامه على بعد بضعة كيلومترات من المنزل".

ومنذ 2015، يشهد شمال بوركينا فاسو الحدودي مع مالي والنيجر هجمات جهادية.

هذا المحتوى من

AFP

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