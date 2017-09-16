أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حركة المرور... سيولة في الحركة بمحاور القاهرة والجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة المرور... سيولة في الحركة بمحاور القاهرة والجيزة

09:52 ص السبت 16 سبتمبر 2017

حركة المرور... سيولة في الحركة بمحاور القاهرة والجيزة

حركة المرور - أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية صباح السبت سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال الفترة الصباحية وانتظمت الخدمات المرورية صباحًا.

وظهرت سيولة أمام حركة السيارات بمناطق وسط البلد و 15 مايو والجلاء وميداني التحرير بوسط البلد وروكسي بمصر الجديدة ومدينة نصر شرق القاهرة ومحور التسعين وكوبرى الحرفيين وكوبرى عباس.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئياً لإصلاح الفواصل، في اتجاه مدينة نصر بعد الوصلة المعلقة وتستمر أعمال الصيانة لمدة 3 أيام، مع دعم إدارة مرور القاهرة الطريق بالخدمات المرورية.

وظهرت سيولة مرورية على كافة الطرق وميادين القاهرة وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

 

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش و الخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أية معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات و إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

 

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور.. ازدحام بكوبري عباس والسواح وأكتوبر وصلاح سالم

    أخبار

  • حركة المرور: كثافات بالمنيل وأكتوبر وصلاح سالم وزراعي بنها

    أخبار

  • حركة المرور: ازدحام مروري بالهرم وفيصل ورمسيس وصلاح سالم

    أخبار

  • سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن عقب إزالة آثار اصطدام سيارة بالحاجز

    أخبار

إعلان

abcb4a03c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد