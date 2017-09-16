حركة المرور... سيولة في الحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية صباح السبت سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال الفترة الصباحية وانتظمت الخدمات المرورية صباحًا.

وظهرت سيولة أمام حركة السيارات بمناطق وسط البلد و 15 مايو والجلاء وميداني التحرير بوسط البلد وروكسي بمصر الجديدة ومدينة نصر شرق القاهرة ومحور التسعين وكوبرى الحرفيين وكوبرى عباس.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئياً لإصلاح الفواصل، في اتجاه مدينة نصر بعد الوصلة المعلقة وتستمر أعمال الصيانة لمدة 3 أيام، مع دعم إدارة مرور القاهرة الطريق بالخدمات المرورية.

وظهرت سيولة مرورية على كافة الطرق وميادين القاهرة وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش و الخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أية معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات و إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.