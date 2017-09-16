الحيرة بين القميص والـ"تي-شيرت" تحسمها خبيرة إتيكيت

كتبت-هدير غيث:

يقع الكثير من الشباب في حيرة ارتداء القميص أم الـ"تي-شيرت" في كثير من المناسبات، مما يجعلهم في بعض الأحيان يقومون بارتداء أحدهما في الأوقات الغير مناسبة لهم.

قالت الأستاذة "دينا علي ماهر" -خبيرة الإيتيكيت-، أن هناك أوقات لارتداء القميص وهي الأفراح، أو أثناء مقابلات التقدم للعمل، أو الاجتماعات المهنية الخاصة به، أو العشاء الرسمي للعمل. ولكن هناك بعض الوظائف تسمح لموظفيها بارتداء الـ"تي-شيرت"، ويفضل أن يكون تي شيرت ذا ياقة "بولو-شيرت".

وأوضحت "دينا" أن هناك بعض الألوان المفضل ارتدائها في العمل مثل اللون "الأبيض، والأسود، والأزرق والبني بجميع درجاتهما، والرمادي". ولابد أن يكون المقاس مناسب للجسم، ليس بالضيق أو الواسع.

وذكرت "دينا" أن هناك بعض الأوقات لارتداء الرجل التي شيرت أيضا، وهي أثناء الخروج مع الأصدقاء، أو الذهاب إلى النادي، أو الحفلات الموسيقية، أو الذهاب إلى بعض الأماكن القريبة من المنزل مثل الـ"سوبر-ماركت".