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العاصفة "نورما" تتحول إعصارًا لدى اقترابها من المكسيك

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مصراوي Masrawy

العاصفة "نورما" تتحول إعصارًا لدى اقترابها من المكسيك

09:48 ص السبت 16 سبتمبر 2017

صورة مأخوذة من الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف ال

(أ ف ب):

تحولت العاصفة الاستوائية نورما إعصارًا لدى اقترابها من سواحل المكسيك في المحيط الهادىء، كما حذر المركز الأمريكي للأعاصير مساء الجمعة، موضحًا أن سرعة الرياح بلغت 120 كلم في الساعة.

وفي الساعة 3,00 بتوقيت جرينتش، السبت، كانت العاصفة نورما تبعد 435 كلم من منتجع كابو سان لوكاس البحري في ولاية باخا كاليفورنيا في جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 4 كلم في الساعة.

وأضاف المركز الأمريكي للأعاصير أن ىقوة العاصغة نورما يمكن أن تزداد أيضًا السبت.

أما الإعصار ماكس، الذي كان من الفئة الأولى عندما بلغ الخميس ساحل المحيط الهادىء للمكسيك، ترافقه قوة رياح بلغت 130 كلم في الساعة، فتراجع الى عاصفة استوائية.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب الإعصار كاتيا الذي ينتمي إلى الفئة الأولى أيضًا، ولاية فيراكروز (شرق) واوقع قتيلين، لكنه لم يتسبب بأضرار مادية كبيرة.

وفي بداية سبتمبر، أوقعت العاصفة ليديا سبعة قتلى لدى مرورها في ولاية باخا كاليفورنيا.

وفي 2013، بلغ إعصاران متزامنان تقريبا سواحل المحيط الهادىء والكاريبي للمكسيك، وأسفرا عن مقتل 157 شخصا.

هذا المحتوى من

AFP

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