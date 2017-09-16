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بالصور.. بروتوكول لجمع وأرشفة الوثائق الخاصة بنهر النيل في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بروتوكول لجمع وأرشفة الوثائق الخاصة بنهر النيل في أسوان

09:54 ص السبت 16 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:

وقعت مؤسسة ابن النيل للتنمية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع متحف النيل بأسوان.

وتم الإعلان عن بدء إشراف المؤسسة على المكتبة الوثائقية بمتحف النيل لجمع وأرشفة الوثائق والأبحاث واللوحات الخاصة بنهر النيل ورقيا وإلكترونيا، وإعادة عرضها بشكل يليق بنهر النيل من خلال المرصد العلمي الاجتماعي للنهر.

وتم توقيع بروتوكول التعاون في حضور محمود فاروق وكيل وزارة التضامن بأسوان، والدكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشباب الأسبق وكبير مؤسسي مؤسسة ابن النيل للتنمية، والمهندس هشام فرغلي مدير عام متحف النيل وشهاب الخازندار رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابن النيل.

وقال خالد فرح المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة ابن النيل، إن برتوكول التعاون بين المؤسسة ومتحف النيل يهدف لإنشاء مركز ثقافي بحثي علمي اجتماعي تكنولوجي أكاديمي متطور متخصص في الرصد والتوثيق والدراسة والأرشفة وترميم الخرائط والأبحاث والآداب والفنون المتعلقة بنهر النيل.

كما سيتم إقامة حملات توعية بأهمية نهر النيل وكيفية الحفاظ عليه نظيفًا واستخدامه واستغلال ثرواته تستهدف هذه الحملات المدارس والجامعات وشعوب دول حوض وادي النيل.

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