وزير النقل يزور سوهاج لتفقد كوبري طما وازدواج الطريق الغربي

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وصل منذ قليل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى محافظة سوهاج، وكان فى استقباله الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مدير الأمن.

ومن المقرر أن يتفقد عرفات، كوبرى طما العلوى على النيل شمال محافظة سوهاج والذى بدأت الأعمال فيه عقب إصدار قرار جمهورى رقم 57 لسنة 2016 تضمن نزع ملكية مساحة 50 فدانا فى نطاقى محافظتى أسيوط سوهاج والأعمال الإنشائية للكوبرى على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ بلغت 84% بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، وبلغت جملة التنفيذ بالمرحلة الثانية من الكوبرى حوالى 17،8% وقد بلغت التكلفة الإجمالية حوالى 350 مليون جنيه، وبلغ طول الكوبرى حوالى 11 كيلو مترا تقريبا، حيث يربط بين الزراعى الشرقى بناحية مركز البدارى التابع لمحافظة أسيوط والزراعى الغربى بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج والصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج.

ويعد كوبرى طما أسيوط من أهم الأعمال التى تساعد على خلق محاور تنموية جديدة تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية والصناعية على جانبى النيل وتفادى الحوادث المرورية المتكررة الناتجة عن نقل المركبات والأفراد بواسطة العبارات النهرية.

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ويستكمل وزير النقل جولته بالتوجه إلى الطريق الصحراوى الغربى لتفقد القطاعين الرابع الخامس بالطريق الصحراوى الغربى سوهاج نجع نجع حمادى، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 100%، وبلغت التكلفة الإجمالية 121 مليون جنيه بطول 45 كيلو، ويعد الطريق من أهم الطرق الحيوية بالمحافظة، حيث يساهم فى تقليل نسبة الحوادث ويساهم فى حركة النقل بين مطار سوهاج الدولى وأهالى نجع حمادى وجرجا وجهينة ومدينة سوهاج.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير عقب انتهاء هذه الجولة إلى محافظ أسوان لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة غدا الأحد.