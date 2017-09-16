إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 13 عاملا، في حادث انقلاب "أتوبيس" يستقله عمال، بطريق "السويس – السخنة"، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والتأمين الصحي.

كان اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا صباح اليوم السبت، من إدارة تأمين الطرق، يفيد بالحادث، وتبين أن الأتوبيس كان متجهًا لأحد المنشآت الصناعية بالسخنة، وانقلب قرب ميناء الأدبية نتيجة لانفجار الإطار الأمامي للأتوبيس.

وقال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ بصحة السويس، إن إصابات العمال بسيطة وتنوعت ما بين كدمات وسحجات جروح سطحية وكسور، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة للتحقيق.