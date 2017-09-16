اليوم .. وزير الأوقاف يتفقد المعسكر التدريبي للدعاة بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الأقصر اليوم السبت لإفتتاح ومتابعة العديد من المشروعات والأنشطة التابعة لوزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يستهل وزير الأوقاف زيارته للأقصر بتوزيع 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي علي مستحقيها بالمحافظة ثم يتفقد وزير الأوقاف مدرسة الأقصر الإعدادية التي تم تجهيزها بالمقاعد والتخت من قبل وزارة الأوقاف كما يشهد وزير الأوقاف مؤتمر مكبر سيعقد بقاعة المؤتمرات بحضور عدد كبير من الدعاة والأئمة والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ويفتتح وزير الأوقاف أيضا غدا السبت مسجد العتيق بالضبعية غرب الأقصر وهو واحد من أقدم وأكبر مساجد المحافظة.

ومن المقرر أيضا أن يتفقد الوزير المعسكر التدريبي للدعاه والأئمة بنزل الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر ثم يختتم زيارته للأقصر بزيارة مسجد أبوالحجاج الأثري برفقة محافظ الأقصر و60 داعية بعدد من المحافظات.