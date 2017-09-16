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مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري لحركة طالبان بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري لحركة طالبان بأفغانستان

08:59 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري لحركة طالبان بأفغانستان

كابول- (د ب أ):

قتل جندي روماني فى هجوم انتحارى استهدف قافلة عسكرية أجنبية فى إقليم قندهار بجنوبى افغانستان، حسبما ذكرت بعثة "الدعم الحازم" التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم السبت.

وقال حلف الناتو، في البيان، إن جنديين آخرين أصيبا عندما استهدفت مركبة محملة بالمتفجرات دوريتهم في قندهار.

وقال المكتب الإعلامي لحاكم قندهار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجم كان يقود حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات عندما اصطدمت بالقافلة فى منطقة خوشاب بمنطقة دامان بعد ظهر الجمعة.

وقال جون نيكولسون قائد عملية "الدعم الحازم" "مرة أخرى، أثبتت طالبان أنها غير مهتمة بالسلام".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر إن الحركة مسؤولة عن الهجوم وأن سبعة من عناصر القوات الأجنبية قتلوا.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، استهدف هجوم انتحاري قافلة للناتو في حي قره باخ في العاصمة كابول ما أسفر عن مقتل جندي من الحلف وثلاثة مدنيين.

 

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مصراوي Masrawy

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