الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقس مائل للحرارة شمالًا على الوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على منطاق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطرح 22 28

السلوم 20 29

سيوة 22 32

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 33

رأس سدر24 29

نخل 19 30

نويبع 26 32

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طابا 21 30

كارتين 18 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 32

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 24 36

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 25 38

أبو سمبل 26 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 26 36

ابو رماد 26 35

راس حدربة 27 34

حلايب 27 34