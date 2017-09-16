أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج ملهى ليلي ببرلين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج ملهى ليلي ببرلين

08:32 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج ملهى ليلي ببرلين

برلين- (د ب أ):

قتل رجل وأصيب ثلاثة أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلي في برلين، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقد أطلقت الأعيرة النارية خلال مشاجرة بين عدة أشخاص خارج الملهى الليلى فى حي نيو هوهنشونهاوزن فى شمال شرق المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة "ليس لدينا معلومات عن خلفية المتورطين" في الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تعلن تأييدها لمقترح بتوسيع منطقة شنجن

    أخبار

  • وزير خارجية ألمانيا يدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

    أخبار

  • ميركل تتوقع المزيد من التحسن في ظروف العمل بمواقع منشآت المونديال

    أخبار

  • ميركل تدعو إلى التفاوض لإنهاء الأزمة القطرية

    أخبار

إعلان

1ce5485fc6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد