مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج ملهى ليلي ببرلين

برلين- (د ب أ):

قتل رجل وأصيب ثلاثة أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلي في برلين، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقد أطلقت الأعيرة النارية خلال مشاجرة بين عدة أشخاص خارج الملهى الليلى فى حي نيو هوهنشونهاوزن فى شمال شرق المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة "ليس لدينا معلومات عن خلفية المتورطين" في الحادث.