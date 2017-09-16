محافظة سوهاج تستقبل وزير النقل اليوم
محافظة سوهاج تستقبل وزير النقل اليوم
08:40 ص السبت 16 سبتمبر 2017
سوهاج- عمار عبد الواحد:
تستقبل محافظة سوهاج، اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لتفقد أعمال الإنشاء والرصف التي تجري بكوبري طما العلوي علي النيل، والذي يربط بين محافظتي سوهاج وأسيوط، والطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي.
كما يتفقد الوزير طريق "سوهاج- قنا" الصحراوي الغربي بطول 140 كيلو مترًا، والواصلة بين محافظة سوهاج ومركز نجع حمادي بمحافظة قنا.
ويصل الوزير لمحافظة سوهاج، عبر مطارها الدولي ويكون في استقباله الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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