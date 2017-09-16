الجامعات تفتح أبوابها لاستقبال أكثر من مليوني طالب وطالبة

كتب- محمد قاسم:

فتحت الجامعات الحكومية، اليوم السبت، أبوابها لاستقبال أكثر من ميلوني طالب وطالبة في العام الدراسى الجديد 2017-2018.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن جاهزية الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العالية والمتوسطة، لاستقبال الطلاب، ذلك بعد انتهاء الوزير من الاطلاع على كافة تقارير المتابعة الخاصة باستعدادات الجامعات لبدء العام الدراسى الجديد.

وكشفت التقارير المقدمة للوزير، عن انتهاء كافة أعمال الصيانة للمنشآت والمعامل والورش والمكتبات وقاعات الدراسة والمدن الجامعية، وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية من مدرجات ومعامل وأجهزة، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للكليات؛ حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل منذ اليوم الأول للدراسة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة أداء تحية العلم والنشيد الوطني في الجامعات.

ولفتت الوزارة إلى أن المجلس أكد أداء تحية العلم والنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية في اليوم الأول لبدء الدراسة صباحًا بكل جامعة احتفالا ببدء العام الجامعى الجديد بحضور رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومجموعة من الطلاب والعاملين أمام المركز الإداري الرئيسي لكل جامعة تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم تفعيل تحية العلم في الصباح داخل جميع الكليات بجميع الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد، لخلق روح الانتماء للوطن داخل الجامعات،