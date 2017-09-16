أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

7علامات تدل على نقص الماء في جسمك .. منها الصداع آلام المفاصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

7علامات تدل على نقص الماء في جسمك .. منها الصداع آلام المفاصل

08:00 ص السبت 16 سبتمبر 2017

7علامات تدل على نقص الماء في جسمك .. منها الصداع آلام المفاصل

علامات تدل علي أحتياج جسمك للماء

الماء هو المكون الرئيسي للجسم البشري، فكثير ما يشكو بعض الأشخاص من الصداع والتعب والإرهاق، وبعد الكشف يتضح أن أجسامهم خالية من الأمراض والسبب الرئيسي لظهور تلك الأعراض عدم شرب الكمية الكافية من الماء التي تحتاجها الجسم، لذلك يقدم لكم موقع" top10" علامات تدل على احتياج جسمك للماء ومنها:

1-الصداع والدوار:

أذا كنت تعاني من الصداع الدائم قبل أخذ الحبوب المسكنة عليك أولا شرب كمية كافية من الماء، فمعظم حالات الصداع والدوار تعتبر علامات تشير الى أن جسمك يعاني من الجفاف، حيث أن انخفاض مستوى الماء في الجسم يؤدي إلى نقص كمية السائل المحيط بالدماغ، ويقلل من تدفق الأكسجين والدم إلى الدماغ.

2. ضعف التركيز:
يتكون الدماغ البشري ما يقرب من 90 في المئة من الماء، مما يسبب حدوث علامات تدل علي ذلك، حيث أن نقص المياه في الدماغ يمكن أن يؤثر علي الذاكرة ويسبب النسيان وصعوبة التركيز والتفكير المتواصل ،وقله النوم.

4. مشاكل الجهاز الهضمي:
الماء يساعد على تليين الجهاز الهضمي ويحافظ على حركات الأمعاء، حيث يسبب قلة الماء في جسمك تعطل حركة الأمعاء وتسب عسر الهضم.

5. الرغبة الشديدة في تناول الطعام فجأة:
عند الشعور بالجوع المفاجئ عليك أولا شرب كوب من الماء قبل تناول وجبة خفيفة، حيث أن الجفاف يجعل جسمك يرسل إشارات خاطئة إلى الدماغ ويكون الجوع راجعاً إلى فقدان الماء والأملاح من الجسم.

6-جفاف البشرة :

 من العلامات الدالة على نقص السوائل في الجسم جفاف الجلد، وفقدان مرونته، وللحفاظ علي صحة وجمال الجلد يفضل شرب كميات كبيرة يومياً من الماء.

7-آلام العضلات والمفاصل:

إن وجود كمية كافية من السوائل في الجسم يساعد في التعامل مع الحركات المفاجئة ، وعدم الشعور بالتعب وآلام الشديدة عند الجري، والقفز ،ويؤدي أيضا إلى تخفيف تشنج العضلات .

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الضوء الأخضر الخافت قد يكون الحل لعلاج الصداع النصفي

    هو وهي

  • 360 شكلاً للصداع.. أشهرها "التوتري"

    هو وهي

  • هل تحتاج إلى تناول السكريات يومياً؟..تعرف على نتائجها

    هو وهي

  • بالشرب أو الدهن أو الاستنشاق.. تعرف على فوائد زيت النعناع

    هو وهي

إعلان

b7f2e6cf47.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد