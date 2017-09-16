7علامات تدل على نقص الماء في جسمك .. منها الصداع آلام المفاصل

الماء هو المكون الرئيسي للجسم البشري، فكثير ما يشكو بعض الأشخاص من الصداع والتعب والإرهاق، وبعد الكشف يتضح أن أجسامهم خالية من الأمراض والسبب الرئيسي لظهور تلك الأعراض عدم شرب الكمية الكافية من الماء التي تحتاجها الجسم، لذلك يقدم لكم موقع" top10" علامات تدل على احتياج جسمك للماء ومنها:

1-الصداع والدوار:

أذا كنت تعاني من الصداع الدائم قبل أخذ الحبوب المسكنة عليك أولا شرب كمية كافية من الماء، فمعظم حالات الصداع والدوار تعتبر علامات تشير الى أن جسمك يعاني من الجفاف، حيث أن انخفاض مستوى الماء في الجسم يؤدي إلى نقص كمية السائل المحيط بالدماغ، ويقلل من تدفق الأكسجين والدم إلى الدماغ.

2. ضعف التركيز:

يتكون الدماغ البشري ما يقرب من 90 في المئة من الماء، مما يسبب حدوث علامات تدل علي ذلك، حيث أن نقص المياه في الدماغ يمكن أن يؤثر علي الذاكرة ويسبب النسيان وصعوبة التركيز والتفكير المتواصل ،وقله النوم.

4. مشاكل الجهاز الهضمي:

الماء يساعد على تليين الجهاز الهضمي ويحافظ على حركات الأمعاء، حيث يسبب قلة الماء في جسمك تعطل حركة الأمعاء وتسب عسر الهضم.

5. الرغبة الشديدة في تناول الطعام فجأة:

عند الشعور بالجوع المفاجئ عليك أولا شرب كوب من الماء قبل تناول وجبة خفيفة، حيث أن الجفاف يجعل جسمك يرسل إشارات خاطئة إلى الدماغ ويكون الجوع راجعاً إلى فقدان الماء والأملاح من الجسم.

6-جفاف البشرة :

من العلامات الدالة على نقص السوائل في الجسم جفاف الجلد، وفقدان مرونته، وللحفاظ علي صحة وجمال الجلد يفضل شرب كميات كبيرة يومياً من الماء.

7-آلام العضلات والمفاصل:

إن وجود كمية كافية من السوائل في الجسم يساعد في التعامل مع الحركات المفاجئة ، وعدم الشعور بالتعب وآلام الشديدة عند الجري، والقفز ،ويؤدي أيضا إلى تخفيف تشنج العضلات .