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الأخبار المتوقعة ليوم السبت 16 سبتمبر 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 16 سبتمبر 2017

06:45 ص السبت 16 سبتمبر 2017

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 16 سبتمبر 2017

القاهرة- (أ ش أ):

الغردقة.. تنطلق فعاليات المؤتمر الشبابي الثالث بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بحضور المحافظ اللواء أحمد عبدالله لبحث الإنجازات التي تمت في عدة قطاعات ومديريات خدمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إجراء حوارات بين شباب المحافظة.

القاهرة.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، عددا من المشروعات الخاصة بالقوى العاملة بالمحافظة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي، بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية خالد المصري.

القاهرة.. يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، شارة البدء للعام الدراسى الجديد بالجامعات من جامعة عين شمس، حيث سيكون فى استقباله الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة، فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية التي تضم 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مطروح تتبع فرع تنظيم (داعش) بدولة ليبيا، لقيامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015.

القاهرة.. تستكمل محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر.

دمنهور.. يتفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان في محافظة البحيرة مستشفى الكبد بدنشال بمركز دمنهور، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة، كما تشمل الزيارة قيام الوزير بتفقد مستشفى كفر الدوار العام، وذلك بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.

أبوظبي.. تنطلق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات التدريب المشترك "الاتحاد الحديدي 5" بين القوات البرية الإماراتية ونظيرتها الأمريكية.

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