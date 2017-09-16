احذر.. قيادة السيارات تقلل مستوى ذكاءك

كتب- أحمد عصام روّاي:

حذرت دراسة حديثة من أن قيادة السيارة مدةً تزيد على ساعتين يوميًّا تؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء لدى السائقين بشكل أسرع من أولئك الذين يمشون أو يمارسون الرياضة بصفة مستمرة.

وأكدت الدراسة التى أعدها فريق من الباحثين بجامعة ليستر البريطانية، ونشرت على موقع "Scientific American"، حول تأثير ما يُعرف بالسلوكيات المستقرة - Sedentary Behaviors على معدلات الذكاء العقلي، أن التأثير السلبي للقيادة لمدة طويلة، لا يتوقف فقط على الظهر والعنق وظائف القلب والسمنة، ولكنه يمتد إلى الوظائف الحيوية للدماغ.

حلل الباحثون نمط حياة أكثر من نصف مليون سائق تتراوح أعمارهم بين 37 و73 سنة، وخلال فترة الدراسة قاموا باختبارات للذكاء والذاكرة، وتبين أن 93 ألفًا ممن كانوا يقودون أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًّا، أصبحت قواهم الذهنية أضعف، وتدهورت أسرع من غيرهم على مدار سنوات الدراسة.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن العقل قد يكون غير نشط خلال تلك الساعات التي يقود فيها السائقون سياراتهم، حيث يتولى القيادة نظام ردود الأفعال أو ما يُعرف بالـ"Reflex Arc"، وفضلاً عن أن الإدراك العقلي يتأثر بالعوامل الخارجية التي تصاحب عملية القيادة مثل الإجهاد الجسدي والضوضاء والتلوث الناتج من عوادم السيارات.