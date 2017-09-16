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بعد انتظار 15 عاما.. افتتاح مستشفى التأمين الصحي ببنها تجريبيا

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بعد انتظار 15 عاما.. افتتاح مستشفى التأمين الصحي ببنها تجريبيا بعد انتظار 15 عاما.. افتتاح مستشفى التأمين الصحي ببنها تجريبيا

التحرير

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تستعد محافظة القليوبية، لافتتاح مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها تجريبيا اليوم السبت، بعد انتظار دام أكثر من 15 عاما، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمحافظة وتفقد المستشفى الأسبوع الماضي.

ويقع المستشفى الجديد على مساحة حوالى 2200 متر مربع، ويتسع لعدد 350 سريرًا بتكلفة نحو 200 مليون جنيه، وبه غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وقسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة وقسم المناظير والعناية المركزة وقسم للحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

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يشار إلى أن المستشفى كان مقررا تنفيذه فى عام واحد، ولكن خلافات بين المقاول وهيئة التأمين الصحى أدت إلى توقف العمل منذ عام 2002، واستأنف العمل به مرة أخرى في عهد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الأسبق.

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التحرير

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