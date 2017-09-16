اليوم.. إعادة محاكمة 19 طالبًا في "أحداث مشيخة الأزهر"

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، محاكمة 19 طالبًا إخوانيًا "مخلي سبيلهم" في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والمتهمين بالتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولى في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وأحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا.