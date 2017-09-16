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التفتيش البيئي بكفر الشيخ تسيطر على حريق هائل وتنقذ محطة وقود من كارثة

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مصراوي Masrawy

التفتيش البيئي بكفر الشيخ تسيطر على حريق هائل وتنقذ محطة وقود من كارثة

02:35 ص السبت 16 سبتمبر 2017

التفتيش البيئي بكفر الشيخ تسيطر على حريق هائل وتنقذ محطة وقود من كارثة

كتبت- مادي غيث:

سيطر فريق التفتيش البيئي بالفرع الإقليمي لوسط الدلتا، على حريق هائل عبارة عن اشتعال 4 أفدنة من أكوام قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقدر بحوالي 8 أطنان عقب صلاة الجمعة أثناء المرور اليومي على محاور المحافظة.

رصد فريق التفتيش ألسنة لهب وسحب دخان كثيفة داخل الأراضي الزراعية أثناء المرور على الطريق الدولي بمنطقة الفرضة أمام بوابات محافظة كفر الشيخ فتوجه في الحال إلى موقع اللهب، وتبين وجود حريق هائل يمتد على مساحة تقدر بأربعة أفدنة من أكوام قش الأرز تحتوي على ما يقرب من 8 أطنان من قش الأرز المشتعل.

طلب الفريق الدعم من غرفة العمليات التي أرسلت مزيدا من فرق التفتيش نظرا لضخامة مساحة الحريق وتواجده بجوار محطة للوقود كما تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي دفعت ب 8 سيارات إطفاء على الفور لمكان الواقعة وتعاملت مع النيران لمدة أربعة ساعات متواصلة حتى تمت السيطرة على الحريق.

في هذه الأثناء توجه اللواء مدير الأمن و العميد مأمور قسم كفر الشيخ، ونائب المأمور، كما تم التنسيق مع مكتب المحافظ، وممثلين من وزارة الزراعة وكان على رأس الحضور المهندس أيمن شتا مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والدكتور صلاح الشريف مستشار وزير البيئة وعدد كبير من رجال التفتيش البيئي.

أسفر الحريق عن تلف أكثر ٤٠٠ شجرة تحيط بالأرض محل الواقعة وتبعد قليلا عن مدرسة الثانوية بنات والإعدادية بنات بمنطقة سخا بمركز كفرالشيخ.

تم تحرير محضر بيئة للمخالف وكذلك محضر انضمامي للواقعة بحضور ممثلين من الزراعة ومجلس المدينة ورئيس الفرع الاقليمى والباحثين من لجان المحاور.

وتوجه وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية التي شاركت في إنقاذ الموقف والسيطرة على الحرائق دون خسائر في الأرواح أو المباني المجاورة خصوصا محطة الوقود لقربها من منطقة سكنية.

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