كيم يونج أون: كوريا الشمالية أوشكت على الانتهاء من إعداد قوتها النووية

بيونج يانج- (أ ش أ):

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، أن بلاده أوشكت على الانتهاء من إعداد قوتها النووية المسلحة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة، أن هدف زعيم كوريا الشمالية هو التوصل إلى "توازن للقوى العسكرية مع الولايات المتحدة"، ومنع الحكام الأمريكيين من الحديث عن الخيار العسكري ضد بلاده.

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخ حلق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ، وهو ما أدانه مجلس الأمن الدولي معتبرا ما أقدمت عليه بيونج يانج خطوة "استفزازية للغاية"، في وقت أعلن فيه البيت الأبيض عدم استبعاد "الخيار العسكري" مع إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية.