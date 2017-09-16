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مصدر: صيانة فواصل كوبري الدقي الحديدية يومي الخميس والجمعة

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مصراوي Masrawy

مصدر: صيانة فواصل كوبري الدقي الحديدية يومي الخميس والجمعة

01:07 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مصدر: صيانة فواصل كوبري الدقي الحديدية يومي الخميس والجمعة

كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمرور الجيزة، إن كوبري الدقي يشهد أعمال صيانة الفواصل الحديدية.

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، السبت، أن شركة المقاولون العرب تتولى أعمال الصيانة في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال تستمر يومي الخميس والجمعة اعتبارا من الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

وأكد المصدر، أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط والبحوث، بتعيين العلامات الإرشادية والخدمات المرورية، لإرشاد السائقين.

 

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مصراوي Masrawy

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