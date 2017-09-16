صورة وخبر: مسلمو الروهينجا.. حفاة عراة

مسلمو الروهينجا اللاجئين (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

يمثل الأطفال نسبة 50 % من لاجئي الروهينجا المسلمين الذين يسلكون طريقهم من ميانمار - وطنهم الذي يٌعذبون - إلى بنجلاديش التي نزح إليها 400 ألف منهم خلال 3 أسابيع فقط.

بين هؤلاء الأطفال آلافوا فروا مع عائلاتهم، ومنهم مئات فروا فرادي بعدما فقدوا أهلهم كما يقول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبالأمس فقط، وصل عدد من فروا إلى بنجلاديش إلى 10 آلاف شخص في يوم واحد.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لطابور من "مسلمي الروهينجا" النازحين بينهم نساء وأطفال حفاة عراة يحملون على أكتافهم ما تبقى من أمتعتهم.